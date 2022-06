Χανιά

Χανιά: Αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Χανιά, όταν ένας άνδρας και μια γυναίκα έλυσαν τις μεταξύ τους διαφορές με τα ... μαχαίρια.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από νυχτερινό κέντρο στην πόλη των Χανίων, όπου ένας 23χρονος Σύρος άρχισε να διαπληκτίζεται με την 30χρονη ιδιοκτήτρια του μπαρ όπου και διασκέδαζε μαζί με έναν φίλο του .

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες που βρίσκονταν σε κατάσταση μέθης προκάλεσαν φασαρία στο νυχτερινό κέντρο, με αποτέλεσμα να επέμβει η 30χρονη ιδιοκτήτρια. Πολύ γρήγορα όμως ο μεταξύ τους καβγάς πήρε διαστάσεις, η κατάσταση ξέφυγε και ο νεαρός δέχθηκε χτυπήματα με μαχαίρι.

Στη συνέχεια ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται ενώ αστυνομικοί συνέλαβαν την 30χρονη. Για την ίδια υπόθεση έχουν γίνει δύο προσαγωγές ενώ θύμα και δράστιδα έχουν αλληλομηνυθεί.

πηγή: cretalive.gr

