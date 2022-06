Δράμα

Προσπάθησε να πουλήσει βυζαντινή εικόνα μέσω διαδικτύου (εικόνες)

Του 18ου αιώνα χρονολογείται πως είναι η βυζαντινή εικόνα που επιχειρήθηκε να πουληθεί μέσω διαδικτύου.

Να πουλήσει παράνομα μία αρχαία βυζαντινή εικόνα επιχείρησε 57χρονη σε περιοχή της Δράμας και προς το σκοπό αυτό είχε αναρτήσει στο Διαδίκτυο σχετική αγγελία.

Αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης εμφανίστηκαν ως υποψήφιοι αγοραστές και συνέλαβαν σε προκαθορισμένο ραντεβού την γυναίκα, κατάσχοντας - παράλληλα - την εικόνα.

Σύμφωνα με γνωμάτευση αρχαιολόγων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δράμας πρόκειται για φύλλο τρίπτυχου από εικόνα οικιακής λατρείας που χρονολογείται στον 18ο αιώνα και εμπίπτει στη νομοθεσία για την προστασία αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της 57χρονης ζητούσε το ποσό των 1.200 ευρώ για την πώληση της εικόνας. Η 57χρονη οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης Δράμας για τα περαιτέρω.

