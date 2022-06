Εύβοια

Ερέτρια: σύγκρουση ιστιοφόρου με επιβατηγό πλοίο

Τα αίτια του ατυχήματος θα διερευνηθούν από την αρμόδια λιμενική Αρχή.

Ακόμη ένα θαλάσσιο ατύχημα με σύγκρουση φερι μποτ με ιστιοφόρο συνέβη το πρωί της Παρασκευής.

Ιστιοφόρο σκάφος βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ωρωπού και Ερέτριας μετά τη σύγκρουση με το οχηματαγωγό πλοίο Πρωτοπόρος ΧΙΙΙ, με αποτέλεσμα την πτώση του μοναδικού επιβαίνοντα του σκάφους στη θάλασσα.

Ο διασωθείς, ο οποίος είναι Γερμανός υπήκοος, περισυνελέγη από το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο και μεταφέρθηκε στην Ερέτρια, ενώ μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Χαλκίδας.

