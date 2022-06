Μαγνησία

Βόλος: Φωτιά κοντά σε πρατήριο καυσίμων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο



Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή του Αλμυρού, κάτω από την ΠΑΘΕ.

Σύμφωνα με όσα καταγράφονται, στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικής δυνάμεις από τον Βόλο και το κλιμάκιο του Δρυμώνα.

Ειδικότερα, επιχειρούν έξι οχήματα, τρία του Δήμου και τρία της Πυροσβεστικής.

Επειδή σε κοντινή απόσταση από τις φλόγες βρίσκεται πρατήριο υγρών καυσίμων, δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν αναπτυχθεί και εκεί. Η φωτιά καίει δασική και ημιδασική έκταση.

πηγή: thenewspaper.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στο Κουκάκι: “Ήπια, τσακωθήκαμε και... την σκότωσα”

“Καλημέρα Ελλάδα”: Η Μαίρη Χρονοπούλου έκανε έκπληξη στον Γιώργο Παπαδάκη (βίντεο)

Δέσποινα Μοιραράκη: Πέθανε ο σύζυγός της