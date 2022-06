Λάρισα

Λάρισα: ανήλικοι “έσπασαν στο ξύλο” 17χρονο

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το θύμα της ομαδικής επίθεσης από την ομάδα των ανήλικων.

Τα αίτια της επίθεσης που δέχ­θηκε ο 17χρονος, αργά προχθές βράδυ στην Πλατεία Λαμπρούλη στην περιοχή του «Φρουρίου» ερευνώνται από την Υπο­διεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας, αστυνομικοί της οποίας προ­χώρησαν στη σύλληψη των τριών δραστών που επίσης είναι ανήλικοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Ελευθερία», ο 16χρονος δράστης πλησίασε τον 17χρονο και τον έσπρωξε.

Στη συνέχεια, σύμφωνα και με τα όσα καταγγέλθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ., ο έτερος 16χρονος δράστης χτύπησε με γροθιά τον 17χρονο προκαλώντας του κάταγμα στην κάτω γνάθο. Στη συνέχεια ο τρίτος δράστης ένας 18χρονος, χτύπησε και αυτός τον 17χρονο στο πρόσωπο και τον απείλησε επίσης.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ μετά από την υποβολή μήνυσης, οι τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν και μετά τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος τους, με εισαγγελική εντολή αφέθηκαν ελεύθεροι.

