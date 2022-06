Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα (εικόνες)

Συναγερμός στις Αρχές μετά απο τις αναφορές για δύο επιβαίνοντες, που φέρεται να είναι εγκλωβισμένοι στο όχημα.

Ένα αυτοκίνητο έπεσε σήμερα το μεσημέρι μέσα στη θάλασσα, στην περιοχή των Νέων Επιβατών, στη Θεσσαλονίκη.

Το συμβάν, σύμφωνα με το thestival.gr σημειώθηκε γύρω στις 15:00. Στο σημείο έχουν σπεύσει στελέχη του Λιμενικού Σώματος και της ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, για τα οποία έχει στηθεί επιχείρηση απεγκλωβισμού.

