Φωτιά στο Άστρος Κυνουρίας - Στην Ορεινή Μελιγού το μέτωπο

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση. Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Άστρος Κυνουρίας στην Ορεινή Μελιγού Αρκαδίας.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

42 δασικές πυρκαγιές ?? εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Ενημέρωση για τις δασικές #πυρκαγιές σε Ορεινή Μελιγού Αρκαδίας και Αλιβέρι Ευβοίας. https://t.co/R2nw16t5o6 pic.twitter.com/2XokJeZXmJ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2022

Επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

πηγή: astrosnews.gr

