Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε βιτρίνα (βίντεο)

Ένα αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε βιτρίνα φωτογραφείου στην Πολίχνη, στη δυτική Θεσσαλονίκη, σήμερα Παρασκευή (1.7.2022) το μεσημέρι, μετά από τρακάρισμα με άλλο ΙΧ ενώ το κατάστημα ήταν ανοιχτό και εξυπηρετούσε πελάτες.

Το ασημί αυτοκίνητο τράκαρε με ένα άλλο ΙΧ και «καρφώθηκε» στη βιτρίνα του καταστήματος. Το τροχαίο έγινε επί της οδού Μαυρομιχάλη στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 45χρονος οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να παραβίασε το στοπ και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Φέρει κάποιες εκδορές στο σώμα του αλλά η κατάστασή του δεν εμπνέει κάποια ανησυχία και θα αποχωρήσει από το νοσοκομείο με οδηγίες χωρίς να γίνει η εισαγωγή του.

Έντρομοι οι πελάτες και οι περαστικοί πλησίασαν στο συμβάν. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, όπου υπήρχε αρκετός κόσμος στο σημείο και ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς. Να σημειωθεί πως σε κατάσταση σοκ βρισκόταν και η οδηγός του άλλου οχήματος, η οποία ωστόσο δεν τραυματίστηκε.

