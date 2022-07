Ρεθύμνου

Φωτιά στο Ρέθυμνο

Συναγερμός για φωτιά στο Ρέθυμνο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι του Σαββάτου για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ροδάκινο του Ρεθύμνου.

Στις προσπάθειες κατάσβεσης επιχειρούν 53 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 14 οχήματα, ενώ τρία ελικόπτερα επιχειρούν ρίψεις από αέρος. Συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ και εθελοντές πυροσβέστες.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Ροδάκινο, δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο Κρήτης.

??????Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 2, 2022

Οι περιοχές που κινδυνεύουν με φωτιά σήμερα

Ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς είναι υψηλός σήμερα Σάββατο 2 Ιουλίου 2022 λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.civilprotection.gr) στην κατηγορία κινδύνου 3 βρίσκονται Αττική, Βοιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, νησιά στο νότιο και το ανατολικό Αιγαίο, αλλά και περιοχές σε Εύβοια, Φθιώτιδα και Έβρο.



Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr)του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

