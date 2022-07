Χανιά

Χανιά: φονική σύγκρουση αυτοκινήτων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος από το τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά.

Τραγικός είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στα Χανιά.

Το τροχαίο συνέβη στον επαρχιακό δρόμο μεταξύ Κατσοματάδο και Τοπολίων Κισάμου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά δύο οχήματα.

Από τα δύο οχήματα ανασύρθηκε νεκρός ένας άντρας, ενώ κατά τη μεταφορά των τραυματιών στο νοσοκομείο κατέληξε και μια γυναίκα. Λίγο αργότερα, εξέπνευσε ακόμη μία γυναίκα η οποία είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Ακόμη ένας άνδρας, νοσηλεύεται μετά το τροχαίο, ο οποίος φαίνεται να έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του τροχαίου διενεργείται προανάκριση.

Φωτογραφίες: sadentrepese.blogspot.com / Cretapost.gr