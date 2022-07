Χανιά

Τροχαίο στα Χανιά: Νεκροί μαθήτρια και νεαρός (εικόνες)

Θρήνος για τη νέα τραγωδία στην άσφαλτο, με θύματα νέους ανθρώπους. Μάχη για τη ζωή τους δίνει μία κοπέλα.

Δύο νέοι άνθρωποι σκοτώθηκαν και μία κοπέλα δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, μετά από τροχαίο που έγινε στην Κίσαμο την Κυριακή.

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν, το μεσημέρι της Κυριακής, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του περίπου 23χρονου οδηγού του οχήματος, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός μέσα από το όχημα. Λίγο αργότερα μια κοπέλα 15 ετών έχασε τη μάχη με τη ζωή καθώς μεταφερόταν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Παράλληλα μια κοπέλα περίπου 23 ετών νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Χανίων. Η κοπέλα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση με τους γιατρούς να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την περιθάλψουν

Από το τροχαίο δυστύχημα τραυματίστηκε και ένας 17χρονος αλλά η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι τέσσερις νέοι που βρίσκονταν στο πρώτο όχημα έχουν καταγωγή από περιοχές του δήμου Καντάνου Σελίνου.

Τα δυο άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα δεν τραυματίστηκαν από την σύγκρουση.

Στο σημείο της τραγωδίας είχαν μεταβεί 3 ασθενοφόρα για να μεταφέρουν τους τραυματίες στο νοσοκομείο. Παράλληλα κινητοποιήθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία Κισσάμου που βρέθηκε στο σημείο με 4 οχήματα για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών. Τέλος στο σημείο του δυστυχήματος βρέθηκε η αστυνομία για ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία.

