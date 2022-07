Φωκίδα

Φωτιά στη Φωκίδα: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες

Αγώνας δρόμου για να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά πριν αυξηθεί η ένταση των ανέμων όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι.

Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν πυροσβέστες και εθελοντές, για να θέσουν υπό έλεγχο ορισμένα από τα μέτωπα της φωτιάς στην 'Άμφισσα. Εκμεταλλευόμενοι την ύφεση των καιρικών συνθηκών οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν την καταστροφική πορεία του μετώπου προς το Σερνικάκι, αλλά και την περιοχή του Προφήτη Ηλία.

Ωστόσο η φωτιά εξακολουθεί να μαίνεται προς την Ιτέα, όπου έχουν αναπτυχθεί δύο μέτωπα το ένα προς το Γαλαξίδι και το δεύτερο προς Δελφούς τα οποία παραμένουν ακόμα ενεργά.

«Μέσα στη νύχτα μάς βοήθησε η ύφεση των ανέμων. Μας ανησυχεί το μέτωπο από Ιτέα προς Αγία Ευθυμία» ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Δελμούζος, ο οποίος τόνισε ότι αναμένεται «ενισχυμένη παρουσία σε εναέρια μέσα για να βοηθήσουν αποτελεσματικά»

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στη νύχτα έγιναν μεγάλες προσπάθειες για να σωθεί ο βιολογικός καθαρισμός της Ιτέας που λειτουργεί κανονικά, αλλά και οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν την περιοχή με νερό.

Επίσης, σύμφωνα με τον δήμαρχο Δελφών Παναγιώτη Ταγκαλή, δόθηκε μεγάλη μάχη να αδειάσει το καταφύγιο με τα αδέσποτα σκυλιά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε διαφορετικούς χώρους.

«Όλα τα αδέσποτα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια χάρη στην τεράστια κινητοποίηση του δήμου, της φιλοζωικής, αλλά και δεκάδων εθελοντών» υπογράμμισε ο κ. Ταγκαλής υπενθυμίζοντας ότι «από τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής για τη νύχτα που πέρασε από την πλευρά του συντονιστικού ήταν να διασωθούν οι οικισμοί και οι επιχειρήσεις από τα μέτωπα της φωτιάς και εκεί επικεντρώθηκε το ενδιαφέρον».

Η ύφεση εξάλλου των καιρικών συνθηκών έδωσε τη δυνατότητα στον Δήμο Δελφών να αποκαταστήσει τα αντλιοστάσια και να αρχίσει η αυξημένη παροχή νερού προς διάφορες περιοχές, όπως στο Γαλαξίδι και στην Ιτέα, αφού η παροχή είχε μειωθεί αισθητά από χθες το απόγευμα.

Σε ό,τι αφορά το μέτωπο προς την Ιτέα όλη τη νύχτα κινείτο απειλητικά προς κατοικημένες περιοχές, ενώ αναμένεται και εκεί ενίσχυση από εναέριες δυνάμεις.

Έχουν κινητοποιηθεί πάνω από 50 οχήματα, 160 πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ εκατοντάδες εθελοντές και αγρότες της περιοχής έδωσαν τη δική τους μάχη για τη σωτηρία του ελαιώνα της Άμφισσας.

Παράλληλα, Δήμοι και η Περιφέρεια Στερεάς έχουν διαθέσει περισσότερες από 25 υδροφόρες και 10 χωματουργικά μηχανήματα για να συνδράμουν το έργο της Πυροσβεστικής.

