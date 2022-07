Λάρισα

Λάρισα: Την “έσπασε” στο ξύλο ο κουνιάδος της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η άτυχη γυναίκα υπέβαλλε μήνυση και στη συνέχεια μετέβη σε Κέντρο Υγείας και από εκεί με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Λάρισας.

Θύμα ξυλοδαρμού κατήγγειλε πως έπεσε μία γυναίκα 43 ετών στην περιοχή της Αγιάς, το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του onlarissa.gr η γυναίκα προσήλθε χθες το πρωί στο Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς και υπέβαλε μήνυση για απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη από άτομο. Κατόπιν μετέβη στο Κέντρο Υγείας Αγιάς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε και τη μετέφερε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Τελικά η γυναίκα «δείχνει» τον κουνιάδο της, αδερφό του συζύγου της, έναν 49χρονο άνδρα, ως δράστη. Το περιστατικό σύμφωνα με την εφημερίδα Ελευθερία, έγινε στο χωριό Ποταμιά, όπου δράστης και θύμα κατοικούν σε διπλανά μάλιστα σπίτια.

Η καταγγέλλουσα μήνυσε τον κουνιάδο της, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς, σχηματίστηκε δικογραφία και προσήχθη στον εισαγγελέα Λάρισας απ’ όπου εν συνεχεία αφέθηκε ελεύθερος.

Ειδήσεις σήμερα:

Χειροπέδες σε πατέρα και ανήλικη κόρη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Power Pass – Αναγνωστόπουλος: Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία

Θεσσαλονίκη: Παρενόχλησε σεξουαλικά την ανήλικη φίλη της κόρης του