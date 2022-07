Αχαΐα

Πάτρα: σκηνοθέτησε ληστεία γιατί “έφαγε” τα λεφτά των γονιών του

Πώς αποκαλύφθηκε το... δαιμόνιο σχέδιο του νεαρού που προσποιήθηκε ότι έπεσε θύμα ληστών.

Ανατροπή ήρθε σε μία υπόθεση ληστείας στην Άνω Πόλη της Πάτρας, που φερόμενο θύμα ήταν ένας νεαρός.

Πιο συγκεκριμένα, ο νεαρός που κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι έπεσε θύμα ληστών, μέσα στο ίδιο του το σπίτι, αποδείχθηκε ότι σκηνοθέτησε το περιστατικό.

Η Αστυνομία κλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην οδό Βότσαρη, κοντά στον Άγιο Δημήτριο, με τον νεαρό να αναφέρει ότι έπεσε θύμα ληστείας από 3 άγνωστους δράστες.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, οι "ληστές" φορούσαν κουκούλες και αφού τον ακινητοποίησαν, άρπαξαν χρυσαφικά και χρήματα που βρήκαν στο χώρο και εξαφανίστηκαν.

Αμέσως η Αστυνομία ξεκίνησε έρευνες, όμως η κατάθεση του νεαρού είχε αντιφάσεις.

Τελικά, μετά από ώρες, φέρεται να ομολόγησε πως τα όσα ανέφερε ήταν ψέματα, αφού ο ίδιος είχε πουλήσει τα χρυσαφικά των γονιών του και είχε ξοδέψει το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.

Ο νεαρός συνελήφθη για ψευδή κατάθεση και θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.

