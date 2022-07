Ηράκλειο

Φωτιά στο Ηράκλειο εν μέσω ισχυρών ανέμων (εικόνες)

Το μέτωπο της φωτιάς έχει μεγάλη ακτίνα. Σηκώθηκε ελικόπτερο.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτη, στην Πυροσβεστική στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς φωτιά ξέσπασε στην περιοχή του Κορακοβουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς που μαίνεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ από αέρος συνδράμει και ελικόπτερο.

Το μέτωπο της φωτιάς έχει μεγάλη ακτίνα, ενώ το έργο της πυροσβεστικής δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

