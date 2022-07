Μαγνησία

Βόλος: Ξυλοδαρμός δικηγόρου στο κέντρο της πόλης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για τον άγριο ξυλοδαρμό του 46χρονου

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας 46χρονος που ζει τους τελευταίους μήνες στο Βόλο. Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Τετάρτης (06-07-2022) στην παραλία του Βόλου και καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, ενώ ενημερώθηκε και η πρεσβεία της Αγγλίας, καθώς ο άνδρας έχει και Βρετανική ιθαγένεια.

Πρόκειται για ένα 46χρονο δικηγόρο που ζούσε στη Μεγάλη Βρετανία και πριν δύο μήνες ήλθε στο Βόλο όπου και μένει. Όπως έγινε γνωστό, ο ίδιος επιστρέφοντας με φίλο του από νυχτερινή έξοδο σε καφέ-μπαρ και περπατώντας δέχθηκαν αρνητικά και ομοφοβικά σχόλια από παρέα νεαρών, πού σύμφωνα με τον ίδιο δεν ήταν Έλληνες.

Άρχισαν να τους σπρώχνουν, τον ίδιο τον έριξαν στο έδαφος και τον κλώτσησαν, ενώ ένας από την παρέα των δραστών προσπάθησε να του αφαιρέσει και το τσαντάκι του. Έχασε τις αισθήσεις του, τον συνέφεραν περαστικοί και στη συνέχεια ο ίδιος πήγε σπίτι και λίγες ώρες μετά στο Νοσοκομείο με πόνους σε όλο του το σώμα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από τις εξετάσεις προέκυψε ότι του είχαν ραγίσει το σαγόνι και είχε υποστεί βλάβη και στα δύο τύμπανα. Κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία και ενημέρωσε και την Βρετανική πρεσβεία.

πηγή: ΕΡΤ

Ειδήσεις σήμερα:

Μεταμόρφωση: Ανήλικοι χτύπησαν με σιδερογροθιά στο κεφάλι 17χρονο

Σίνζο Άμπε: Βίντεο από την στιγμή του πισώπλατου πυροβολισμού

Τζορτζ Φλόιντ: Επιπλέον ποινή στον αστυνομικό που τον σκότωσε