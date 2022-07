Χανιά

Ενδοοικογενειακή βία στα Χανιά: Σύλληψη ηλικιωμένου

Χειροπέδες σε άνδρα που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και παράνομη οπλοκατοχή.

Στην σύλληψη 83χρονου αλλοδαπού με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά Χανίων.

Αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι του αλλοδαπού για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και κατά την άφιξη τους η αλλοδαπή σύντροφος του συλληφθέντα τους παρέδωσε πολεμικό τυφέκιο με τη γεμιστήρα του, με ενσωματωμένη διόπτρα και μηχανισμό λέιζερ, δύο πιστόλια με τους γεμιστήρες τους, δύο περίστροφα, ένα μαχαίρι και 646 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, τα όπλα ανήκαν στον αλλοδαπό, ενώ προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά.

