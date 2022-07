Χαλκιδική

Χαλκιδική: Θρίλερ με τον τρίτο αγνοούμενο

Αγωνία για την τύχη του 28χρονου τουρίστα. Τι είπε στις Αρχές ο 30χρονος που βρέθηκε σώος μετά από 19 ώρες στην θάλασσα.

Με το πρώτο φως της ημέρας θα συνεχιστούν οι έρευνες σε θάλασσα και ξηρά για τον εντοπισμό του 28χρονου τουρίστα από τη Βόρεια Μακεδονία που βούτηξε στην παραλία Μύτη, στο Ποσείδι Χαλκιδικής και αγνοείται από το απόγευμα του Σαββάτου.

Οι δύο φίλοι του, με τους οποίους έκανε διακοπές στη Χαλκιδική και ήταν μαζί του στη θάλασσα, όταν τους παρέσυραν ισχυρά θαλάσσια ρεύματα κατάφεραν να σωθούν.

Ο 30χρονος, που βρέθηκε σώος στην θάλασσα μετά από 19 ώρες, έδωσε πληροφορίες για τον τρίτο αγνοούμενο, τον 28χρονο Μάρτιν, με τον οποίο όπως είπε ήταν μαζί και πάλευαν με τα κύματα, για τουλάχιστον μισή ώρα, μέχρι να τους χωρίσουν τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα.



Δεν κατάφερε στη συνέχεια να τον εντοπίσει καθόλου κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ όπως είπε στους άνδρες του λιμενικού, που συμμετέχουν στις έρευνες, ο 28χρονος δεν γνωρίζει καλό κολύμπι.

Μέχρι να πέσει το σκοτάδι, ελικόπτερο, σκάφη του λιμενικού, εθελοντές ψαράδες αλλά και πεζοπόρα τμήματα, σάρωναν την περιοχή.

Ο 30χρονος, για 19 ολόκληρες ώρες πάλευε με τα κύματα. Η δύναμη της θέλησης για ζωή, κατάφερε να δαμάσει τη δύναμη της φύσης και ο 30χρονος Ιβάν άντεξε και κρατήθηκε ζωντανός.



Συγκινημένοι ο πατέρας και ο αδελφός του, που από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στην περιοχή και συμμετείχαν στις αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό του, έπεσαν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, στο άκουσμα της είδησης πως ο 30χρονος βρέθηκε ζωντανός. Η καλή του φυσική κατάσταση, η ψυχραιμία του, αλλά και η τύχη του έσωσαν τη ζωή.

Ο άλλος φίλος, ο 25χρονος, που διεσώθη πρώτος, είχε εντοπιστεί αρχικά από έναν surfer που τον πλησίασε και προσπάθησε να τον βγάλει από το νερό. Ο νεαρός κατάφερε να κρατηθεί από τη σανίδα για λίγα λεπτά, η ένταση του ανέμου και των κυμάτων όμως έσπασε τη σανίδα και τελικά ο 25χρονος περισυνελέγη λίγη ώρα αργότερα από σκάφος του λιμενικού, το οποίο ειδοποίησε ο σέρφερ.

Ο 30χρονος, που μαζί με τους φίλους του έκαναν διακοπές, στη Χαλκιδική, έκανε πάρτι γενεθλίων στην παραλία. Πήραν την απόφαση, να βουτήξουν στη θάλασσα, στην περιοχή Μύτη όπου τα θαλάσσια ρεύματα είναι ισχυρά ακόμη και με άπνοια. Το Σάββατο όμως οι άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή άγγιζαν τα 7 μποφόρ.

