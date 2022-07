Αχαΐα

Πάτρα: Οδύνη στην κηδεία του 49χρονου που πέθανε έξω από νοσοκομείο (εικόνες)

Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο "αντίο" του 49χρονου που άφησε την τελευταία του πνοή έξω από τον νοσοκομείο "Άγιος Ανδρέας" στην Πάτρα.

Σε κλίμα οδύνης συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν αυτήν την ώρα τον 49χρονο Θεόδωρο Νεμουτιάνο που έχασε τη ζωή του, λίγο αφότου είχε φύγει αβοήθητος από το νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» Πατρών.

Απαρηγόρητα τα πέντε αδέλφια και η μητέρα του που έχει χάσει τα δύο από τα επτά παιδιά της, τον Θεόδωρο και πριν λίγους μήνες την κόρη της από κορονοϊό.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται χοροστατούντος του Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσοστόμου, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στο Σκιαδά Τριταίας.

Μεταξύ άλλων παρόντες είναι οι αχαιοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μάρκου και Σία Αναγνωστοπούλου και ο τ. Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας.

Υπενθυμίζεται πως ο διοικητής του νοσοκομείου “Άγιος Ανδρέας” παραιτήθηκε για την υπόθεση του θανάτου του 49χρονου που έδιωξαν από το νοσηλευτικό ίδρυμα επειδή δεν εφημέρευε.

