Λασιθίου

Ιεράπετρα: απατεώνες έστελναν ηλικιωμένους στο νοσοκομείο

Χωρίς τέλος είναι οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Στην Ιεράπετρα αυτήν τη φορά τα θύματα.

Δεν έχουν τέλος οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, με τους επιτήδειους να εκμεταλλεύονται μεγάλους ανθρώπους με σκοπό να τους αποσπάσουν χρήματα.

Τρία νέα «κρούσματα» απάτης αναφέρθηκαν τη Δευτέρα στην Ιεράπετρα, όπου το ένα εξ αυτών κατέληξε στο νοσοκομείο της πόλης.

Ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα κατά το οποίο άγνωστοι παρουσιάστηκαν ως γιατροί από το Νοσοκομείο Ιεράπετρας, ενημερώνοντάς της πως πολύ κοντινό συγγενικό της πρόσωπο είχε τραυματιστεί και βρισκόταν στο χειρουργείο και ζήτησαν άμεσα την κατάθεση χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό προκειμένου να προχωρήσει η επέμβαση. Στο τηλεφώνημα οι δράστες ήταν τόσο πιεστικοί που έφτασαν στο σημείο να πουν πως αν δε γίνει γρήγορα η κατάθεση θα ακρωτηριαστεί το πόδι του τραυματία.

Χρήματα δεν κατατέθηκαν, όμως η γυναίκα μαζί με συγγενείς της πήγαν άμεσα στο Νοσοκομείο ζητώντας να δουν το συγγενή τους και να μάθουν σε τι κατάσταση βρίσκεται, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη σύγχυση που κατέληξε σε ένταση και λογομαχία μεταξύ των εμπλεκομένων συγγενών και προσωπικού αφού φυσικά στο Νοσοκομείο δεν υπήρχε κανένας τραυματίας.

Τελικά το περιστατικό καταγγέλθηκε στο ΑΤ Ιεράπετρας και εκεί έγινε γνωστό πως άλλα δύο παρόμοια περιστατικά καταγγέλθηκαν τη σημερινή μέρα.

Πηγή: radiolasithi.gr

