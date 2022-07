Αρκαδία

Μεγαλόπολη: Μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση

Ισχυρές δυνάμεις επιχείρησαν από την πρώτη στιγμή, από ξηράς και αέρος, να τιθασεύσουν τις φλόγες.

Η φωτιά σε δασική έκταση νότια της Μεγαλόπολης, ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, στην περιοχή Ρούτσι Αρκαδίας

Στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 9 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν μέχρι την δύση του ηλιου 3 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα.

Το έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν υπάλληλοι των ΟΤΑ με υδροφόρες.

Δύσβατη η περιοχή

Το σημείο είναι αρκετά δύσβαστο και η κινητοποίηση για την κατάσβεση της είναι μεγάλη, λόγω ότι πνέουν δυνατοί βόρειοι άνεμοι που φθάνουν μέχρι και τα 8 μποφόρ.

Μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.

Στόχος των πυροσβεστών είναι να περιορίσουν το μέτωπο πριν νυχτώσει και η κατάσταση γίνει δυσκολότερη.

Σε συνεχεία προηγούμενου μηνύματος, στην #πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ρούτσι Αρκαδίας επιχειρούν 40 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 9 οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

