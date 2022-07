Τοπικά Νέα

Ρόδος - Θάνατος 16χρονου: Συγκλονίζει η κατάθεση της μητέρας του

Σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε ο 16χρονος Λευτέρης. Τι είπε στην κατάθεσή της η μητέρα του.

Aπαρχή ενδελεχούς ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης με την ανάθεση σε πραγματογνώμονα ιατρό της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες απεβίωσε σε ηλικία 16 ετών ο Λευτέρης Αγρέλλης αποτέλεσε η κατάθεση, που επέχει θέση μηνυτήριας αναφοράς, που έδωσε η μητέρα του κ. Θεανώ Περνάρη ενώπιον των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου.



Στην κατάθεση της η μητέρα, επεσήμανε εισαγωγικά ότι το παιδί της από μωρό παρουσίασε τετραλογία καρδίας, ατρησία πνευμονικής βαλβίδας με μεσοκοιλιακή επικοινωνία.



Από την ηλικία των έξι μηνών παρουσίαζε κυανώσεις, είχε 62% οξυγόνο και στην Αθήνα στο Νοσοκομείο Παίδων του έβαλαν στεντ. Έκανε δύο εγχειρίσεις στεντ και συνολικά τέσσερις εγχειρίσεις ανοιχτής καρδιάς με μόσχευμα μέχρι την ηλικία των 8 ετών. Το παιδί ζούσε, όπως είπε, φυσιολογικά όπως τα άλλα παιδιά στην ηλικία του, είχε δραστηριότητες, πήγαινε στο σχολείο του, είχε τους φίλους του, τις παρέες του

Την 13η Μαΐου 2022 υπέστη ένα επιφανειακό κάψιμο στο εσωτερικό του αριστερού του ποδιού. Δεν ήταν τίποτε το ανησυχητικό.



Στις 17 Μαΐου 2022 ανέβασε πυρετό 37,9 και έλαβε αναβράζον ντεπόν και ο πυρετός του έπεσε αμέσως.



Στις 18 Μαΐου 2022 θα έμενε στο σπίτι για να διαβάσει για τις εξετάσεις του γιατί στις 23 Μαΐου 2022 άρχιζε η εξεταστική του στο σχολείο. Κατά τις 9:30 το πρωί, τηλεφώνησε στην μητέρα του και της είπε πως ανέβασε πυρετό. Στις 17:00 η μητέρα του τον ξύπνησε για να τον θερμομετρήσει και της είπε “μαμά έχω πονοκέφαλο και ζαλίζομαι, θέλω να κοιμηθώ”.



Αμέσως κάλεσε στο τηλέφωνο τον παιδίατρό του και μετά από νέα θερμομέτρηση διαπίστωσε ότι ο πυρετός είχε ανέβει στα 39,4. Ο ιατρός τους παρέπεμψε άμεσα στο νοσοκομείο και μόλις έφτασαν εκεί τον υπέβαλαν σε σελφ τεστ για κορονοϊό.



Η μητέρα περιέγραψε ότι φώναζε στα επείγοντα γιατί περίμεναν 50 περίπου λεπτά της ώρας και το παιδί ψήνονταν στον πυρετό. Ενημέρωσε μια νοσοκόμα ότι έχει βεβαρυμένο ιστορικό και πως έκανε 4 εγχειρίσεις στην καρδιά του, πως έκαναν το σελφ τεστ που τους είπαν και πως το παιδί είναι εμβολιασμένο και τους ξανάστειλαν στο τμήμα Covid-19 για να κάνει και άλλο τέστ.



Στο τμήμα του κόβιντ μια γυναίκα νοσοκόμα ή γιατρός είπε στην μητέρα να επιστρέψει αμέσως στα επείγοντα και να ζητήσει επίμονα παιδίατρο να δει το παιδί. Πήγαν ξανά στα επείγοντα ενώ το παιδί με το ζόρι περπατούσε.



Η ώρα είχε πάει 9:40 το βράδυ. Ο Λευτέρης ήταν τελείως ανήμπορος να περπατήσει. Κρατούσε τον πατέρα του μέχρι να κάνει την ακτινογραφία. Μετά γύρισαν στα επείγοντα.





Τον εξέτασε μια ιατρός που τους είπε ότι η ακτίνα δεν δείχνει κάτι ανησυχητικό, είναι καλή. Μετά τις 10 μια επιμελήτρια την ρώτησε τι έχει το παιδί, από πότε έχει πυρετό και τι τους έκανε να ανησυχήσουν να τον πάρουν στο 24ωρο με πυρετό στο νοσοκομείο στα επείγοντα. Την ενημέρωσε, όπως είπε η μητέρα, για το βεβαρυμένο ιστορικό και ότι τους παρέπεμψε ο παιδίατρός τους. Η επιμελήτρια, όπως ισχυρίζεται η μητέρα, τους είπε ότι το παιδί είχε απλά μια ίωση και τους συνέστησε να τον πάνε σπίτι τους και να του δίνουν αντιπυρετικό.



Στις 21 Μαΐου 2020 ο Λευτέρης συνέχιζε να έχει πυρετό. Γύρω στις 6 το απόγευμα, άρχισε να μελανιάζει. Τον πήγαν εκ νέου στα επείγοντα στο νοσοκομείο. Αφού ενημέρωσαν εκ νέου για το ιστορικό μια ιατρός έδωσε εντολή για να κάνει το παιδί νέες ακτίνες θώρακος και μια εξέταση αίματος.



Δύο άτομα τους είπαν πως πρέπει να κάνουν αμέσως εισαγωγή στην παιδιατρική αφού βγήκαν τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων. Κατά τις 20:30 του έβαλαν ορούς και στα δύο χέρια του. Ζήτησαν από την μητέρα το τηλέφωνο της καρδιολόγου που ξέρει το ιστορικό του παιδιού ενώ εκείνο άρχιζε να μελανιάζει όλο και περισσότερο Πονούσε και άρχισε να μην έχει επικοινωνία.



Στις 10:30 το πρωί της 22ας Μαΐου 2022 έστειλαν την μητέρα για την εγγραφή της εισαγωγής με γνωμάτευση “σηψαιμία -πνευμονολογία”.

Την Δευτέρα στις 23 Μαΐου 2022 το παιδί δεν μπορούσε να κοιμηθεί καθόλου. Βγήκαν και τα αποτελέσματα της καλλιέργειας του αίματος και τους είπαν πως πρέπει τώρα να γίνει η αξονική.



Ο Λευτέρης ήπιε μόνο λίγο τσάι και τους παρέπεμψαν με το ΕΚΑΒ στην Αθήνα. Οι γιατροί του ΕΚΑΒ απαγόρευσαν να ταξιδέψει με λίγα αιμοπετάλια και περίμεναν στο νοσοκομείο της Ρόδου να ανεβούν τα αιμοπετάλια. Τελικά πέταξαν με το ΕΚΑΒ στις 23:30. Εφτασαν στην Αθήνα στις 00:30 στην Ελευσίνα και στις 01:30 στο νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία”.



Την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 στις 10:45 κάλεσαν την μητέρα και την ενημέρωσαν ότι το παιδί επιδεινώνεται και πως θα τον διασωληνώσουν και την 14:00 της ίδιας ημέρας το παιδί πέθανε.