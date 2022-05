Δωδεκανήσα

Ρόδος: Πέθανε 16χρονος που είχε υψηλό πυρετό επί ημέρες

Το σπαρακτικό μήνυμα του πατέρα του ανήλικου



Θλίψη και συγκίνηση στο νησί της Ρόδου, για τον θάνατο ενός 16χρονου παιδιού, το οποίο υπέκυψε στο Νοσοκομείο Παίδων όπου είχε μεταφερθεί το βράδυ της Τρίτης με υψηλότατο πυρετό.

Ο 16χρονος Λευτέρης εισήχθη αρχικά στο Νοσοκομείο της Ρόδου με υψηλό πυρετό. Οι γιατροί κατάφεραν να αντιμετωπίσουν προσωρινά την κατάσταση της υγείας του και να μετριάσουν τον πυρετό. Την Δευτέρα ο Λευτέρης πήρε εξιτήριο και βγήκε από το νοσοκομείο, αλλά το ίδιο βράδυ εισήχθη εκτάκτως ξανά, επειδή η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί, με κύριο χαρακτηριστικό τον υψηλό πυρετό και πάλι.

Δόθηκε εντολή από τους γιατρούς και σε συνεννόηση με το ΕΚΑΒ διακομίστηκε με ελικόπτερο Super Puma στο νοσοκομείο Παίδων. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και την ισχυρή φαρμακευτική αγωγή, ο πυρετός δεν υποχώρησε με αποτέλεσμα να δημιουργήσει επιπλοκές που οδήγησαν στον θάνατό του.

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο θάνατο το 16χρονο αγόρι αναμένεται να προσδιοριστούν επίσημα έπειτα από την ολοκλήρωση όλων των εξετάσεων, μέσα στις επόμενες ώρες.

Όπως ανακοίνωσε οικογένεια, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 27 Μαίου και ώρα 17:00 από τον ιερό ναό Τιμίου Σταυρού Απόλλωνων

Το μήνυμα του πατέρα που ανήρτησε απόψε στον λογαριασμό του στο διαδίκτυο, ραγίζει καρδιές: «Καλό σου ταξίδι άγγελε μου, θα είσαι βαθιά μέσα στην καρδιά μας για πάντα».

