Λασιθίου

Κρήτη: πτώση τουριστικού αερόστατου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το ατύχημα με το αερόστατο. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των επιβαινόντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, το αερόστατο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε ύψος και έπεσε κοντά στο χωριό Καμινάκι.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν σχεδόν αμέσως δύναμη της πυροσβεστικής με 10 στελέχη της και 3 οχήματα καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να βοηθήσουν τους τραυματίες.

Από την πτώση τραυματίστηκαν δύο άτομα, ένας άντρας και μια γυναίκα. Ο άντρας ο οποίος φέρει ορθοπεδικά τραύματα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας ενώ η γυναίκα που έχει θλαστικά τραύματα μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο στην μονάδα υγείας.

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θήβα: Τρένο παρέσυρε και ακρωτηρίασε 45χρονο

Απογραφή: Πού αυξήθηκε και πού μειώθηκε ο πληθυσμός της χώρας

Σεισμός στο Αρκαλοχώρι: Εγκαίνια για το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία (εικόνες)