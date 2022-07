Λέσβος

Φωτιά στην Λέσβο: Εκκενώνονται χωριά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Λέσβο. Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Εντολή εκκένωσης και στα χωριά Βρίσα και Σταυρός.

Εκκενώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής για προληπτικούς λόγους ο οικισμός της Βρίσας με απόφαση του δημάρχου Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρου και σχετική εισήγηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι κάτοικοι του χωριού καλούνται να κινηθούν προς τον Πολιχνίτο, όπου και έχει στηθεί κέντρο διαχείρισης τους.

Δεκαπέντε ώρες μετά το ξέσπασμα της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στο δυτικό τμήμα της κεντρικής νότιας χερσονήσου της Λέσβου και το κύριο μέτωπο της φωτιάς έφθασε κυριολεκτικά στα όρια της Βρίσας. Του χωριού που είχε αλύπητα χτυπηθεί τον Ιούλιο του 2017 από τον ισχυρό σεισμό.

Και του οποίου οι κάτοικοι -όσοι επέστρεψαν αποκαθιστώντας τις ζημιές που είχαν υποστεί οι ιδιοκτησίες τους- υποχρεώνονται σήμερα να ξαναεγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Το μέτωπο αυτό, κινείται από τη Βρίσα μέχρι τα Βασιλικά.

Εκεί πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής, εθελοντές, κάτοικοι αλλά και επισκέπτες της περιοχής δίνουν πραγματικά μάχη για να αποτρέψουν τη φωτιά από το να μπει μέσα στο χωριό.

Επίσης, μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε στους κατοίκους του χωριού Βρίσα Λέσβου για να εκκενώσουν την περιοχή λόγω δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε τώρα στη Βρίσα Λέσβου εκκενώστε τώρα προς Πολιχνίτο. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Οδηγίες αυτοπροστασίας:https://www.civilprotection.gr/el/dasikes-pyrkagies ».

Συνολικά 218 αστυνομικοί με 69 οχήματα και ένα πτητικό μέσο συνδράμουν το έργο της Πυροσβεστικής για την κατασβεση της πυρκαγιάς

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στη #Βρίσα #Λέσβος, εκκενώστε τώρα προς #Πολιχνίτος



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών



Οδηγίες αυτοπροστασίας ?? https://t.co/9lipugtsn0@pyrosvestiki — 112 Greece (@112Greece) July 24, 2022

Συνολικά 218 αστυνομικοί, 69 οχήματα και ένα πτητικό μέσο παρέχουν από χθες το πρωί ουσιαστική συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση των εστιών φωτιάς, με απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, προληπτική εκκένωση οικισμών οπού απαιτείται και λήψη απαιτούμενων μέτρων για τη διασφάλιση της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων των περιοχών όπου εξελίσσεται η δυνατή δασική πυρκαγιά στη Λέσβο.

192 αστυνομικοί εκ των οποίων 25 Αξιωματικοί, παρέχουν συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις στο επιχειρησιακό πεδίο και 26 αστυνομικοί εκ των οποίων οκτώ Αξιωματικοί, διατίθενται στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Αστυνομικού Μεγάρου Μυτιλήνης, στο πλαίσιο συντονιστικής και καθοδηγητικής δράσης, αλλά και για την απαραίτητη «διοικητική μέριμνα» στις επιχειρησιακές δυνάμεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Θήβα: Τρένο παρέσυρε και ακρωτηρίασε 45χρονο

Απογραφή: Πού αυξήθηκε και πού μειώθηκε ο πληθυσμός της χώρας

Σεισμός στο Αρκαλοχώρι: Εγκαίνια για το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία (εικόνες)