Φωτιά στη Λέσβο: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις και εκκενώσεις χωριών (εικόνες)

Οι κάτοικοι του Σταυρού και της Βρίσας άφησαν τα σπίτια τους κι έφυγαν, ενώ πυροσβέστες και εθελοντές δίνουν μάχη για να σώσουν ό,τι μπορούν.

Με απόφαση του Δημάρχου Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρου και μετά από εισήγηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εκκενώνεται ο οικισμός του Σταυρού στο βορειοανατολικό άκρο του μετώπου της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που κατακαίει τη νότια Λέσβο από χθες Σαββάτο στις 10 το πρωί. Προηγουμένως είχε εκκενωθεί και η σεισμόπληκτη περιοχή της Βρίσας.

Νωρίς σήμερα το πρωί, το μέτωπο σε αυτήν την περιοχή είχε τεθεί υπό έλεγχο όμως οι άνεμοι ιδιαίτερα εξαιτίας του μικροκλίματος που δημιουργήθηκε εκεί από τη φωτιά είχαν σαν αποτέλεσμα την αναζωπύρωση της. Η φωτιά στράφηκε προς τον οικισμό του Σταυρού και η μάχη δίνεται κυρίως στο τμήμα βόρεια από τον οικισμό προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος της φωτιάς στο μεγάλο δάσος στις νότιες πλαγιές του όρους Όλυμπος.

Μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε στους κατοίκους του χωριού Σταυρός Λέσβου ώστε να εκκενώσουν την περιοχή και να κατευθυνθούν προς Βατερά, λόγω δασικής πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στον Σταυρό Λέσβου εκκενώστε τώρα προς Βατερά. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών.

