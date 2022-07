Ηράκλειο

Κρήτη: Αδέλφια μαχαίρωσαν υπάλληλο μπαρ που ζήτησε να πληρώσουν!

Τραύματα φέρουν και τα τρία αδέλφια - “πρωταγωνιστές” του επεισοδίου.

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, σε μπαρ του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, τρία αδέρφια διασκέδαζαν σε μπαρ της περιοχής και όταν ήρθε η ώρα της πληρωμής, προσπάθησαν να φύγουν χωρίς να πληρώσουν.

Ενοχλημένος ο υπάλληλος της επιχείρησης, ζήτησε τον λόγο και προσπάθησε να τους σταματήσει.

Αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί επεισόδιο με τον 44χρονο υπάλληλο να τραυματίζεται ελαφρά με μαχαίρι, ενώ τραύματα φέρουν και οι άλλοι τρεις εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο .

Την υπόθεση ερευνούν οι Αστυνομικές Αρχές.

