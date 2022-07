Ηλεία

Πύργος: χασισοφυτεία στα 70 μέτρα από το Αστυνομικό Μέγαρο (εικόνες)

Απίστευτο και όμως ελληνικό! Πως πίστευε ο καλλιεργητής πως θα ξεγελούσε τα βλέμματα των αστυνομικών.

Στα χέρια των αστυνομικών της Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης, ένας 67χρονος, για κατοχή και καλλιέργεια ναρκωτικών.

Το μέρος όπου καλλιεργούσε απείχε μερικά μέτρα από την Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας, εκτιμώντας πως δεν θα πήγαινε στο μυαλό τους η καλλιέργεια εντός πόλης και σε τόσο κοντινή απόσταση.

Ειδικότερα, ο 67χρονος εντοπίστηκε από τους ανθρώπους της Δίωξης να καλλιεργεί χασίς μέσα σε καλαμιώνες, σε απόσταση μόλις 70 μέτρων από το Αστυνομικό Μέγαρο.

Τι και αν ο αριθμός των δενδρυλλίων ήταν μόλις δώδεκα, ο 67χρονος είχε αναπτύξει ανάμεσα στα καλάμια κανονική χασισοφυτεία με δύο καβάτζες.

Η σκέψη του να αναπτύξει τέτοιου είδους δράση κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση και το θράσος που επέδειξε αποδείχθηκαν κακοί σύμβουλοι, μιας και έγινε αντιληπτός και συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης, με τους αστυνομικούς να σχηματίζουν σε βάρος του δικογραφία για κατοχή και καλλιέργεια ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών, αξιοποιώντας πληροφορίες πραγματοποίησαν έρευνες σε οικία, καθώς και στον καλαμιώνα που αναφέρθηκε παραπάνω, εντοπίζοντας και προχωρώντας σε κατάσχεση 12 δενδρυλλίων κάνναβης – σε δύο ειδικά διαμορφωμένους χώρους – καβάτζες, καθώς και 87,3 γραμμάρια της ναρκωτικής ουσίας.

Ο συλληφθείς, όπως γράφει το patrisnews.gr, είναι πλέον αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη.

