Πάτρα: πλοίο επέστρεψε στο λιμάνι... λόγω ασθένειας 15χρονης επιβάτιδας

Η 15χρονη διεκομίσθη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου για τη διενέργεια εξετάσεων.

Στο λιμάνι της Πάτρας επέστρεψε το απόγευμα του Σαββάτου το πλοίο “HELLENIC SPIRIT” Ν. Χανίων, που είχε νωρίτερα αποπλεύσει με προορισμό την Ηγουμενίτσα και στην συνέχεια την Ανκόνα της Ιταλίας, καθώς 15χρονη αλλοδαπή επιβάτης αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Το πλοίο επέστρεψε στον νότιο λιμένα Πατρών, όπου αποβιβάσθηκε η ασθενής, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου για τη διενέργεια εξετάσεων.

Η ανακοίνωση του Λιμεναρχείου

«Ενημερώθηκε, απογευματινές ώρες χθες, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας από τον Πλοίαρχο του Ε/Γ-Ο/Γ “HELLENIC SPIRIT” Ν. Χανίων 30, το οποίο είχε νωρίτερα αποπλεύσει από τον λιμένα Πάτρας με προορισμό τον λιμένα Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια τον λιμένα Ανκόνα Ιταλίας, ότι 15χρονη αλλοδαπή επιβάτιδα αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Το πλοίο επέστρεψε στον νότιο λιμένα Πατρών, όπου αποβιβάσθηκε η ασθενής και από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου για τη διενέργεια εξετάσεων».

