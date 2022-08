Ζάκυνθος

Γυναικοκτονία στη Ζάκυνθο: Συνελήφηθη ο σύζυγος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί στον άνδρα που θεωρείται βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της γυναίκας του.

Συνελήφθη ο 49χρονος δράστης Αλβανικής καταγωγής, που χθες βράδυ μετά από άγριο ξυλοδαρμό, σκότωσε τη γυναίκα του με μαχαίρι, στη Ζάκυνθο.

Η 41χρονη γυναίκα φέρεται κατά το παρελθόν να είχε κάνει καταγγελία στην Αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία από τον θύτη, ο οποίος είχε φύγει από το σπίτι.

Σύμφωνα, μάλιστα με πληροφορίες, ήταν σε ισχύ ασφαλιστικά μέτρα και απαγορευόταν να την πλησιάσει.

Όμως, χθες βράδυ ο 49χρονος πήγε στο σπίτι της και μετά από έντονο καυγά, την ξυλοκόπησε και της επιτέθηκε με μαχαίρι, χτυπώντας της στο θώρακα και το λαιμό με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά.

Το μαχαίρι βρέθηκε στην είσοδο του διαμερίσματος.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθη, πρωινές ώρες σήμερα (01.08.2022) στη Ζάκυνθο, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ζακύνθου, 49χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της 41χρονης αλλοδαπής συζύγου του, σε περιοχή της Ζακύνθου.

Ειδικότερα, ο 49χρονος εντοπίστηκε στη θέση Μαραθίας στο Κερί Ζακύνθου, από τους αστυνομικούς, κατά τη διάρκεια επισταμένων ερευνών, καθώς χθες το βράδυ (31.07.2022), με τα χέρια και τη χρήση μαχαιριού τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό του.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ζακύνθου, βρέθηκε και κατασχέθηκε -1- μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

Γίνεται μνεία ότι, ο ανωτέρω είχε απασχολήσει για παραβάσεις σχετικές με την ενδοοικογενειακή βία και τον Ιούνιο τρέχοντος έτους είχε συλληφθεί για το συγκεκριμένο, καθώς και άλλα αδικήματα και οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή».

Με ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος τόνισε ότι πρέπει να ληθφούν μέτρα κατά την έμφυλη βία.

Χθες στην Κρήτη, σήμερα στη Ζάκυνθο. Δεν είναι "έγκλημα πάθους", είναι #γυναικοκτονια. Να το λέμε με το όνομα του, να κάνουμε ότι χρειάζεται για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. — Νάσος Ηλιόπουλος (@n_iliopoulos) August 1, 2022

Εικόνες: Imerazante.gr, ioniantv.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Fuel Pass 2: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Κόρινθος: 11χρονος πυροβόλησε την 9χρονη αδελφή του

Τροχαίο δυστύχημα: Οικογενειακή τραγωδία στη ΛΕΑ (εικόνες)