Θεσσαλονίκη: “νταής” οδηγός χαστούκισε γυναίκα στη μέση του δρόμου

Ο οδηγός αυτοκινήτου, σε έξαλλη κατάσταση, χειροδίκησε εναντίον της γυναίκας στη μέση του δρόμου.

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τον διαπληκτισμό δύο οδηγών το μεσημέρι της Τρίτης πήρε ανεξέλεγκτη τροπή.

Πιο συγκεκριμένα, στις 14:30 στο ύψος της εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου στην Εγνατία Οδό, οδηγός Ι.Χ. αυτοκινήτου διαπληκτίστηκε με μία οδηγό που επέβαινε σε δίκυκλο.

Ο οδηγός σε έξαλλη κατάσταση κατέβηκε από το όχημά του και χειροδίκησε σε βάρος της γυναίκας. Χαρακτηριστικά την χαστούκισε, μπήκε στο αμάξι του και εξαφανίστηκε.

Η γυναίκα σε κατάσταση σοκ κάλεσε την Αστυνομία που έσπευσε στο σημείο ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να καταθέσει μήνυση εις βάρος του νταή οδηγού.

