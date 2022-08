Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Στοίβαζαν δεκάδες μετανάστες σε διαμέρισμα για 15 ευρώ τη μέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συλληφθέντες είχαν αναλάβει και την μεταφορά παράτυπων μεταναστών από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο προς τη Θεσσαλονίκη.

Διακινούσαν αλλοδαπούς που εισήλθαν παράνομα στην Ελλάδα, από τον Έβρο προς τη Θεσσαλονίκη, όπου τους παρείχαν στέγη και διατροφή επί πληρωμή. Πρόκειται για δύο άνδρες από την Παλαιστίνη, 17 και 34 ετών, οι οποίοι φαίνεται να ανήκουν σε κύκλωμα παράνομης διακίνησης μεταναστών και συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα, κατόπιν αστυνομικού ελέγχου, ενώ επέβαιναν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, είχε κλαπεί δέκα μέρες νωρίτερα από τη Σερβία.

Η αστυνομική έρευνα οδήγησε σε διαμέρισμα στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, όπου διέμεναν 16 πρόσφυγες και μετανάστες, από τη Συρία και την Παλαιστίνη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο συγκεκριμένο διαμέρισμα ζούσε ο 34χρονος με την οικογένειά του, ενώ οι αλλοδαποί πλήρωναν καθημερινά 15 ευρώ, έκαστος, για ύπνο και φαγητό.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τους αλλοδαπούς είχε μεταφέρει δύο 24ωρα νωρίτερα ο 17χρονος, με όχημα, από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο προς τη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο Παλαιστίνιοι οδηγούνται με την εις βάρος τους δικογραφία στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Παγκράτι: Νεκρός από φωτιά σε διαμέρισμα

Αλ Κάιντα: Ο ηγέτης της σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα των ΗΠΑ

Περιστέρι: Θρίλερ με τον θάνατο νεαρής γυναίκας