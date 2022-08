Ηράκλειο

Κρήτη: Σκάφος βυθίστηκε στα ανοιχτά – Ένας νεκρός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού, ενώ στη θαλάσσια περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.



Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Κρήτη και συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή Ηρακλείου και Ρεθύμνου, όταν ένα σκάφος βυθίστηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με το το σκάφος βυθίστηκε ανοιχτά της Κρήτης, ενώ βρέθηκε νεκρός και ένας άνδρας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού, ενώ στη θαλάσσια περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές οι συνθήκες κάτω από οποίες συνέβη το θανατηφόρο ναυάγιο.

πηγή: ekriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σκόπελος: Παιδί μεταφέρθηκε με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο Βόλου

Περιστέρι - Δολοφονία 17χρονης: Πώς εντοπίστηκε στην Βόρεια Μακεδονία ο σύντροφός της

Βρετανία: Σβήνουν οι ελπίδες για τον μικρό Αρτσι