Κέρκυρα

Κέρκυρα: Νεκρή σε τροχαίο 58χρονη - Το αυτοκίνητό της έπεσε σε πλαγιά

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ακόμα μια γυναίκα που επέβαινε στο όχημα.



Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία 58χρονη γυναίκα από αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε, όταν σήμερα το πρωί, στις 11:15, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε μία πλαγιά, λίγο έξω από το χωριό Καββαδάδες στη Βόρεια Κέρκυρα.

Στο ίδιο όχημα, το οποίο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ξέφυγε από την πορεία του σε μία δύσκολη στροφή του δρόμου, επέβαινε άλλη μία γυναίκα 66 ετών, η οποία μεταφέρθηκε με τραύματα στο Νοσοκομείο της Κέρκυρας.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν αμέσως αστυνομία, Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ. Οι δύο γυναίκες κατάγονται από την Κέρκυρα και στο σημείο που συνέβη το τροχαίο έφτασαν άμεσα συγγενείς τους, προκειμένου να βοηθήσουν στο έργο της διάσωσης.

Στο Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου μεταφέρθηκαν, διαπιστώθηκε ο θάνατος της 58χρονης.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παλαιοκαστρίτσας.

