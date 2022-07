Κέρκυρα

Κέρκυρα: έπεσε με τη μηχανή σε δέντρο και σκοτώθηκε

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στην επαρχιακή οδό Σιδαρίου - Κέρκυρας.

Θανάσιμα τραυματίστηκε 65χρονος Κερκυραίος, όταν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, η δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε δέντρα και θάμνους.

Το γεγονός συνέβη στην επαρχιακή οδό Σιδαρίου - Κέρκυρας. Προανάκριση για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών του τροχαίου δυστυχήματος, διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κέρκυρας.

