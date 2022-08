Μαγνησία

Βόλος: Νεκρός οδηγός που έπεσε σε γκρεμό 25 μέτρων (εικόνες)

Συγκλονίζει ο θάνατος άνδρα εν ώρα εργασίας. Βρέθηκε νεκρός σε χαράδρα 25 μέτρων.

Νεκρός ανασύρθηκε από χαράδρα 25 μέτρων ένας 58χρονος οδηγός από το Βόλο, το μεσημέρι της Κυριακής.

Το φορτηγό που οδηγούσε έπεσε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στη χαράδρα στο δρόμο για το Σέσκλο.

Ο άνδρας βρισκόταν στην περιοχή για να φορτώσει γάλα από μαντρί, για λογαριασμό της εργασίας του, μίας γαλακτοκομικής μονάδας στη Β΄ΒΙ.ΠΕ Βόλου.

Ο 58χρονος έμενε στη Λάρισα και εργαζόταν ως οδηγός στην ευρύτερη περιοχή.

Τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος διερευνά το Ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας Βόλου, ενώ διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο κάποιο παθολογικό αίτιο να προκάλεσε το θάνατό του κι όχι η πρόσκρουση.

Πηγή: thenewspaper.gr

