Ηράκλειο

Ηράκλειο: Υπάλληλοι της ΔΕΗ “τρύπησαν” καλώδιο 20.000 volt! (εικόνες)

Παρ όλιγον τραγωδία με υπαλλήλους ηλεκτροδότησης στην Κρήτη. Τι ακριβώς συνέβη.



Από του Χάρου τα δόντια γλίτωσαν κυριολεκτικά υπάλληλοι της ΔΕΥΑΗ οι οποίοι πραγματοποιούν εργασίες υδροδότησης στο Ηράκλειο και λίγο έλειψε να τους χτυπήσει και να τους τινάξει στον αέρα ρεύμα 20.000 volt.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 11:00 το πρωί όταν συνεργείο του Δήμου Ηρακλείου στην προσπάθεια του να ανοίξει κανάλι από όπου θα περνούσαν δίκτυα ύδρευσης έσκαβαν στην οδό Ντεντιδάκηδων (παράλληλη της Καλοκαιρινού), στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.



Σύμφωνα με τα σχέδια που είχαν στην διάθεση τους οι εργάτες του συνεργείου τα έργα προχωρούσαν και εξελίσσονταν ομαλά όταν ξαφνικά ακούστηκαν δύο βροντερές εκρήξεις με τα καλώδια να παίρνουν φωτιά ενώ άμεσα κόπηκε το ρεύμα στην ευρύτερη περιοχή αφού πρώτα αναβόσβησαν τα φώτα.





Άμεσα οι εργασίες διακόπηκαν και οι υπάλληλοι έψαξαν τα σχέδια για να βρουν αν περνάνε καλώδια του ηλεκτρισμού από την περιοχή. Μια μεγάλη περιοχή του κέντρου εν γένει και ειδικότερα της Αγίας Τριάδας έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ενώ στην περιοχή των εργασιών επικράτησε πανικός και αναστάτωση… ψάχνοντας οι υπάλληλοι να καταλάβουν τί είχε συμβεί. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα σχέδια που είχε στη διάθεση του το συνεργείο δεν υπήρχε κανένα καλώδιο της ΔΕΗ στο εν λόγω σημείο.

Ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα κατέφθασαν στο σημείο υπάλληλοι της ΔΕΗ οι οποίοι ενημέρωσαν τους συναδέλφους τους από την ΔΕΥΑΗ ότι είχαν Άγιο μαζί τους καθώς ενώ έσκαβαν το τρυπάνι έπεσε σε καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης… 20.000 volt.

Οι υπάλληλοι της ΔΕΗ προχώρησαν άμεσα σε επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος ενώ παραμένει άγνωστο εάν –τουλάχιστον για σήμερα- θα συνεχιστούν ή όχι οι εργασίες ύδρευσης στην περιοχή.

πηγή: cretapost.gr

