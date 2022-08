Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου με ανηλίκους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια 13χρονη κοπέλα πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου της μητέρας της και με οδηγό τον 16χρονο φίλο της βγήκαν για βόλτα. Στην καταδίωξη τραυματίστηκε μια αστυνομικός.

Η απερισκεψία μιας παρέας ανήλικων παιδιών ήταν αρκετή για να κινητοποιήσει σχεδόν όλες τις δυνάμεις της Αστυνομίας που βρίσκονταν στους δρόμους της ανατολικής Θεσσαλονίκης το βράδυ της Τρίτης.

Μια 13χρονη πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου της μητέρας της και τα έδωσε στον 16χρονο φίλο της. Μαζί με έναν ακόμη φίλο τους, ηλικίας 15 ετών, αποφάσισαν να κάνουν βόλτα με το αυτοκίνητο σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τον ρόλο του οδηγού ανέλαβε ο 16χρονος.

Όταν η μητέρα της 13χρονης αντιλήφθηκε ότι το αυτοκίνητο δεν βρισκόταν στο σημείο που το είχε σταθμεύσει, έσπευσε να το δηλώσει στην Αστυνομία. Το κέντρο της Άμεσης Δράσης ζήτησε από τους αστυνομικούς που περιπολούσαν να αναζητήσουν το συγκεκριμένο όχημα.

Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν το όχημα. Ζήτησαν από τον οδηγό να το σταθμεύσει. Ο 16χρονος αρνήθηκε να σταματήσει και επιτάχυνε. Ακολούθησε καταδίωξη κατά την οποία ο ανήλικος παραβίασε αρκετές φορές τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Δεν δίστασε να χτυπήσει μοτοσικλέτα της ΕΛ.ΑΣ. τραυματίζοντας μια αστυνομικό της Άμεσης Δράσης. Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν το όχημα στην περιοχή του Ελληνικού Κολλεγίου στη Θέρμη.

Η τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι τρεις ανήλικοι που επέβαιναν στο όχημα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Καλαμαριάς. Θεωρείται πιθανό να αποδοθούν κατηγορίες και στους γονείς τους.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: Επιχείρηση διάσωσης δεκάδων μεταναστών

Σηκουάνας – φάλαινα Μπελούγκα: Έβγαλαν με δίχτυ το κήτος από τα νερά

Αλεξάνδρα Χοροζίδου: 41χρονη μητέρα 9 παιδιών πήρε το πτυχίο της με άριστα!