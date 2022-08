Μαγνησία

Βόλος: Αρνήθηκε να πληρώσει κι επιτέθηκε σε υπαλλήλους

Η 28χρονη αρχικά επιτέθηκε φραστικά σε μια υπάλληλο, χτύπησε στο πρόσωπο μια άλλη και πέταξε νερό στην ταμειακή μηχανή επιχειρώντας να κλέψει και 2 ενεργειακά ποτά!

Μια 28χρονη συνελήφθη χθες το βράδυ από αστυνομικούς μετά από επεισόδιο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Νέα Ιωνία, στον Βόλο.

Η 28χρονη που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές, εισήλθε στο μαγαζί και θέλησε να πιει χωρίς να πληρώσει. Στη συνέχεια επιτέθηκε φραστικά σε 19χρονη υπάλληλο την οποία απείλησε, έφτυσε και χτύπησε στο πρόσωπο, ενώ πέταξε και νερό στην ταμειακή μηχανή.

Δεν σταμάτησε όμως εκεί, καθώς χτύπησε και 36χρονη υπάλληλο ενώ προσπάθησε να αφαιρέσει και δύο ενεργειακά ποτά φεύγοντας.

Η νεαρή εντοπίστηκε από περιπολούντες αστυνομικούς του Α.Τ. Βόλου ενώ κατηγορείται για απειλή, σωματική βλάβη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, κλοπή κι εξύβριση.

Πηγή: volostoday.gr

