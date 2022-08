Δωδεκανήσα

Ρόδος: Σπείρα διαρρηκτών έχει γίνει ο “εφιάλτης” του νησιού

Στο τελευταίο τους χτύπημα, αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο από σπίτι, με κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται οργανωμένη επιχείρηση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου και του ΑΤ Ιαλυσού για την εξάρθρωση σπείρας διαρρηκτών που φέρεται να δρα στο τελευταίο διάστημα στο νησί.

Οι διαρρήκτες «κτύπησαν» κατοικία της οδού Θεσσαλονίκης στο Μόντε Σμίθ την οποία και παρακολουθούσαν τις πρωινές ώρες (μεταξύ 09:00 και 10:00) του περασμένου Σαββάτου.

Αφού παραβίασαν αλουμινένιο παράθυρο της εισόδου εισήλθαν εντός της κατοικίας και κατευθύνθηκαν στο κεντρικό υπνοδωμάτιο και αφού αναστάτωσαν τους χώρους αφαίρεσαν από την ντουλάπα ένα χρηματοκιβώτιο, πακτωμένο στον τοίχο, στο οποίο φυλάσσονταν κοσμήματα σημαντικής αξίας.

Οι αστυνομικοί ερευνούν κάμερες από την ευρύτερη περιοχή και είναι αισιόδοξοι ότι θα φτάσουν στην ταυτότητα των δραστών.

Από συνδυαστική έρευνα προέκυψε ότι ανάλογη δράση έχει καταγραφεί σε 4 περιπτώσεις το τελευταίο διάστημα από το ΑΤ Ιαλυσού.

Πιθανολογείται ότι οι δράστες με πανομοιότυπο modus operandi είναι οι ίδιοι και στις 5 περιπτώσεις.

Πηγή: dimokratiki.gr

