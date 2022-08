Καβάλα

Φωτιά στη Θάσο: Και ο Στρατός στη μάχη με τις φλόγες (εικόνες)

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Θάσο, ενώ στο πλευρό τους είναι και ο Στρατός.

Σύμφωνα με ενημέρωση από κυβερνητικές πηγές, «η πυρκαγιά είναι σε ύφεση, χωρίς ενεργό μέτωπο. Υπάρχουν μικροεστίες και καπνός. Τα εναέρια συνεχίζουν διαδοχικές προσβολές μέχρι το τελευταίο φως. Η δουλειά θα συνεχιστεί το βράδυ μέχρι την πλήρη οριοθέτηση της και την κατάσβεση των μικροεστιων.

Το πρωί, σε κάθε περίπτωση, θα ξεκινήσει το πρώτο κύμα των αεροπορικών επιχειρήσεων με το πρώτο φως. Αναλόγως της εικόνας θα αποφασιστεί η συνέχισή τους.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 185 πυροσβέστες, 15 ομάδες πεζοπόρων, 38 οχήματα. Επίσης, συμμετείχαν 10 αεροσκάφη, 8 Ε/Π και ένα Ε/Π συντονισμού. Ο Στρατός διέθεσε 2 Ε/Π και 3 μηχανήματα έργου. Τέλος συμμετείχαν το Δασαρχείο Θάσου, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Λόγω της άμεσης και εξαιρετικής κινητοποίησης της Πυροσβεστικής η καμμένη εκταση περιορίστηκε σε περίπου 1.310 στρέμματα.

Σε αντίστοιχες πυρκαγιές στη Θάσο είχαν καεί:

το 1985 (15.08.1985) 90.000 στρέμματα.

το 1989 (18.08.1989) είχαν καεί 70.000 στρέμματα

και το 2016 (10.09.2016) είχαν καεί 68.850 στρέμματα».

Εικόνες: thesstoday.gr

