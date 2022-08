Λέσβος

Φωτιά στη Λέσβο: συνελήφθη ανήλικος για εμπρησμό

Για ποιον λόγο έβαζε φωτιές. Τι είπε στους αστυνομικούς.

Με την κατηγορία του εμπρησμού συνελήφθη ένα παιδί μόλις 10 χρόνων στη Λέσβο, καθώς φαίνεται να έβαζε φωτιές σε δάση.

Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ της εκπομπής "Καλοκαίρι Μαζί" του ΑΝΤ1, ο πιτσιρίκος που συνελήφθη, παραδέχθηκε πως έβαλε φωτιά σε δύο αλσύλλια στην περιοχή της Αγίας Κυριακής.

Όπως φαίνεται, ο μικρός σε ερώτηση των αστυνομικών γιατί το έκανε, απάντησε, «γιατί μου αρέσει να βλέπω τους πυροσβέστες να τις σβήνουν».

Σε βάρος του μικρού παιδιού έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει ο Εισαγγελέας Ανηλίκων.

