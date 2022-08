Σέρρες

Τροχαίο - Σέρρες: ΙΧ έπεσε σε μεταλλική πινακίδα - Μία νεκρή

Πώς συνέβη το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε μία ηλικιωμένη γυναίκα.



Μια 71χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα, στο 16ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεοχωρίου-Παραλιμνίου Σερρών. Ένα όχημα που οδηγούσε 73χρονος και στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες, ηλικίας 71 και 75 ετών, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλική πινακίδα σήμανσης, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 71χρονης και τον τραυματισμό του 73χρονου και της 75χρονης.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Εμμανουήλ Παππά.

