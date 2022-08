Χανιά

Χανιά: Απόπειρα διάρρηξης καταστήματος από γυναίκα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καρέ- καρέ κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας του καταστήματος την απόπειρα διάρρηξής του από μία γυναίκα.

Κατάστημα χαρτικών ειδών στο κέντρο της πόλης των Χανίων προσπάθησε να διαρρήξει μια γυναίκα στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας του, η γυναίκα αφού προσποιείται αμέριμνη ότι κοιτάζει την βιτρίνα, λίγο αργότερα, προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα με κατσαβίδι. Αφού η προσπάθειά της ήταν μάταιη, αποχώρησε από το σημείο σα να μη συμβαίνει τίποτα.

Την απόπειρα διάρρηξης αντιλήφθηκε το πρωί ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, όταν πήγε να το ανοίξει για να πραγματοποιήσει κάποιες εργασίες.

Στο σημείο κλήθηκε και η Αστυνομία για την καταγραφή του συμβάντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του, η γυναίκα είναι γνώριμη στις αρχές.

Πηγή: zarpanews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γιώργος Καγκάης: Ο 92χρονος Ροδίτης που κάνει βουτιές από βατήρα (βίντεο)

Βόλος: ήταν νεκρή στο σπίτι της επί μία εβδομάδα

Ευλογιά των πιθήκων - Εμβόλιο: Πότε φτάνουν οι πρώτες δόσεις στην Ελλάδα