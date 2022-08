Χαλκιδική

Χαλκιδική: Κυκλοφοριακό έμφραγμα με ουρές χιλιομέτρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε να σβήσει φωτιά σε αυτοκίνητο στο ύψος των Νέων Φλογητών.

Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών καθώς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος του κόμβου Νέων Πλαγίων με κατεύθυνση προς τα Μουδανιά λόγω πυρκαγιάς σε όχημα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο που πήρε φωτιά βρίσκεται ακινητοποιημένο στο ύψος των Νέων Φλογητών και δύναμη της Πυροσβεστικής βρίσκεται στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς Μουδανιά έχει διακοπεί από την Τροχαία και γίνεται εκτροπή από τον κόμβο των Νέων Πλαγίων .

Φωτογραφίες: voria.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Μια σύλληψη για το διπλό μαχαίρωμα

Θεσσαλονίκη: Φίδι ενός μέτρου βρέθηκε κρυμμένο σε ντεπόζιτο αυτοκινήτου! (εικόνες)

Κορονοϊός – Παγώνη: Οι άνω των 60 να κάνουν την 4η δόση εμβολίου το ταχύτερο