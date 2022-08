Ρεθύμνου

Κρήτη: Άγρια επίθεση σε Γερμανούς τουρίστες για μια προσπέραση!

Επίθεση με μαχαίρι και γροθιές δέχτηκε μια οικογένεια Γερμανών τουριστών στον Μυλοπόταμο, που έκανε…. το λάθος να προσπεράσει το αγροτικό αυτοκίνητο ντόπιων.

Τον απόλυτο τρόμο φαίνεται πως έζησε μια οικογένεια Γερμανών, όταν βίωσαν τη μανιώδη καταδίωξή τους, από δύο Ρεθυμνιώτες στον Μυλοπόταμο.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Παρασκευής. Η οικογένεια επέβαινε σε ενοικιαζόμενο όχημα και κινούνταν στο Πέραμα Μυλοποτάμου. Στο δρόμο, προσπέρασαν νόμιμα ένα αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαινε μια οικογένεια από την περιοχή και, συγκεκριμένα, ο πατέρας με τους δυο του γιους και την κόρη του.

Τότε, προφανώς επειδή οι ντόπιοι θεώρησαν προσβολή το γεγονός ότι τους προσπέρασε ενοικιαζόμενο με «ξένους», ανέπτυξε ταχύτητα και προσέκρουσε στο αμάξι εσκεμμένα.

Ακολούθησε καταδίωξη που κράτησε αρκετή ώρα. Τελικά, όταν τα αυτοκίνητα σταμάτησαν, ο οδηγός του αγροτικού επιτέθηκε στον γιο του οδηγού που κάθονταν στη θέση του συνεπιβάτη και τον γρονθοκόπησε άγρια. Ο δεύτερος γιος της οικογένειας προσπάθησε να προστατέψει τον αδερφό του.

Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε όριο, όταν ο συνοδηγός του αγροτικού κινήθηκε με ένα μαχαίρι προς το μέρος της οικογένειας των τουριστών, που έντρομοι μπήκαν στο αυτοκίνητο και προσπάθησαν να απομακρυνθούν. Η οικογένεια των ντόπιων ωστόσο συνέχισε να τους καταδιώκει και να «σφυροκοπά» το ενοικιαζόμενο όχημα.

Τελικά, κάτοικοι του Περάματος, «φυγάδευσαν» την οικογένεια των Γερμανών οι οποίοι υπέβαλαν μήνυση. Οι δύο δράστες έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, ωστόσο δεν έχουν συλληφθεί, με το αυτόφωρο της διαδικασίας να ισχύει μέχρι τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

