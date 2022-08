Θεσσαλονίκη

“Εκκλησία των Εθνών”: Εισαγγελική παρέμβαση για τους δημόσιους… εξορκισμούς

Κύκλοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αναφέρουν ότι πρόκειται για παρακλάδι μιας αίρεσης με έδρα το Λάγος της Νιγηρίας, που εκμεταλλεύεται ανθρώπους με αδυναμία.

Την παρέμβαση της εισαγγελίας Θεσσαλονίκης προκάλεσε η διοργάνωση ανοιχτής θρησκευτικής εκδήλωσης από την αυτοαποκαλούμενη “Εκκλησία των Εθνών” πριν από λίγες μέρες στην πλατεία Δικαστηρίων.

Συγκεκριμένα, η εισαγγελέας Πρωτοδικών παρήγγειλε στην ασφάλεια Θεσσαλονίκης τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθεί αν τελέστηκαν τα αδικήματα του προσηλυτισμού, της παράνομης κατάληψης δημοσίου χώρου και της διατάραξης κοινής ησυχίας.

Για την τελετή δεν είχε ενημερωθεί ούτε ο δήμος ούτε η αστυνομία με το θέμα να συζητείται στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης.

Τα μέλη της αίρεσης που κάνουν τελετές που ονομάζουν εξορκισμούς, υποστηρίζουν ότι έχουν το… χάρισμα.

Η Ιερά Σύνοδος, με αφορμή την δράση της λεγομένης «Εκκλησίας όλων των Εθνών» στην Θεσσαλονίκη, η οποία προβλήθηκε από τα Μ.Μ.Ε., και των υποτιθεμένων «εξορκισμών» πληροφορεί και πάλι τους πιστούς, όπως έχει πράξει και κατά το παρελθόν, ότι πρόκειται περί αυτονόμου νεοπεντηκοστιανής οργανώσεως, η οποία πραγματοποιεί τελετές σε κεντρικά σημεία μεγάλων πόλεων προς εντυπωσιασμό και προσέλκυση ανθρώπων. Εφιστά δε την προσοχή των μελών της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ώστε να αποφεύγουν την οποιαδήποτε συμμετοχή στις τελετές της. ?

Φωτγογραφία: voria.gr

