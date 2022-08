Κοζάνη

Εγνατία Οδός - Τροχαίο: Νεκρή οδηγός ΙΧ που “καρφώθηκε” σε πούλμαν (εικόνες)

Το ΙΧ προσέκρουσε σε τουριστικό λεωφορείο που ήταν σταματημένο στα διόδια με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο η οδηγός του αυτοκινήτου.



Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Εγνατία Οδό, πριν τα διόδια Πολυμύλου, στο ρεύμα προς Κοζάνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τουριστικό λεωφορείο που ήταν σταματημένο στα διόδια με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο η 66χρονη οδηγός του ΙΧ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από τη σύγκρουση, δεν τραυματίστηκε κανείς επιβάτης του λεωφορείου ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκειμένου να απεγκλωβίσουν την άτυχη γυναίκα.

Επί τόπου έσπευσε επιπλέον το ΕΚΑΒ, αλλά και δυνάμεις της Αστυνομίας.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας.

