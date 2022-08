Χαλκιδική

Χαλκιδική - Τροχαίο: Νεκρός 29χρονος μετά από σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό

Τραγωδία στην Χαλκιδική με θύμα έναν 29χρονο που έχασε την ζωή του στο τροχαίο.



Ένας 29χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του νωρίς το πρωί, σε τροχαίο δυστύχημα στο 23ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μουδανιών – Σιθωνίας, στην Χαλκιδική.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός άνδρας, υπήκοος Αλβανίας, στις 06.50 το πρωί και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούσθηκε με Ι.Χ. φορτηγό όχημα 48χρονου ημεδαπού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του πρώτου.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.

Φωτογραφίες: halkidikifocus.gr

