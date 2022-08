Ηλεία

Bullying στον Πύργο: Ο 14χρονος στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 14χρονος που έπεσε θύμα bullying και η οικογένειά του μίλησαν στον ΑΝΤ1 για τον «Γολγοθά» του.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνος Φλαμής, Λίλιαν Τσουρλή

Στον ΑΝΤ1 μίλησε ο 14χρονος που έπεσε θύμα bullying στον Πύργο, για το περιστατικό που κάνει το γύρο του διαδικτύου.

«Μου έλεγαν τι βλακείες κάνεις και ξεκίνησαν να με χτυπάνε. Έχουν πει αν ακούσουμε κάτι, θα έχεις χειροτέρα μπλεξίματα», δήλωσε ο 14χρονος.

Έτσι ξεκίνησε η υπόθεση εκφοβισμού του 14χρονου που άρχισε να αναπαράγεται με ιλιγγιώδη ρυθμό στο διαδίκτυο. Μια ομάδα τριών νεαρών γνωστών στον Πύργο για τη δράση τους τον καθήλωσε σε μια γωνιά σε κεντρικό σημείο της πόλης και ξεκίνησαν να τον χαστουκίζουν τραβώντας και βίντεο, προκειμένου να έχουν και αποδείξεις.

Όλα ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, όταν στο 4ο Γυμνάσιο κάποιοι το βανδάλισαν και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά.

Ο εκπαιδευτικός Νίκος Χαραλαμπάκης, περιέγραψε τη σκηνή: «μπήκα μέσα, ήταν ένα τεράστιο σύννεφο καπνού. Ξηλωμένα όλα και πολλοί βανδαλισμοί».

Ανάμεσα στα παιδιά που βρέθηκαν στο επίκεντρο και ο 14χρονος αλλά και αυτοί οι νεαροί. Πότε όμως για τον νεαρό δεν απεδείχθη τίποτα, όχι όμως για τους υπόλοιπους.

Η μητέρα του 14χρονου, μιλώντας στον ΑΝΤ1 είπε πως, «το παιδί το τρομοκράτησαν από το σχολείο. Το παιδί φοβήθηκε γιατί θα μπλέκανε και τον χτύπησαν γιατί δεν τους βοηθούσε στη δικαστική διαμάχη».

Έτσι λοιπόν πριν από λίγες μέρες το σχέδιο εκφοβισμού προς τον 14χρονο αλλά και όσους γνώριζαν στήθηκε με κάθε λεπτομέρεια .Ο αρχηγός τραβούσε το βίντεο και συγχρόνως έδινε οδηγίες και στη συνέχεια το ανέβασε στα σόσιαλ μίντια για να πάρουν το μήνυμα όσοι ακόμη γνώριζαν και έπρεπε να σωπάσουν.

Ο θείος του 14χρονου μιλώντας στον ΑΝΤ1 περιέγραψε την κατάσταση του παιδιού, λέγοντας πως, «είναι σοκαρισμένο ο μικρός είναι τρομαγμένος τώρα να κάθεσαι εκεί να σε σφαλιαρίζουν και να μη κάνεις τίποτα...».

Μάλιστα με το κλείσιμο των σχολείων ο 14χρονος είχε ζητήσει από τους γονείς του να πάει στο χωριό και παρέμενε συνεχώς κλεισμένος στο σπίτι φοβούμενος την παρέα των ταραξιών...

Σύμφωνα με τον συνήγορο της οικογένειας του 14χρονου, έχει σχηματιστεί δικογραφία και αναμένεται προσαγωγή και να μπει στην τελική ευθεία.

Οι ανήλικοι δεν έχουν προσαχθεί, έχουν ταυτοποιηθεί από την Ελληνική Αστυνομία και θα κληθούν να καταθέσουν.

Πάντως ανάστατοι είναι γονείς και καθηγητές στην περιοχή εν όψει και της νέας σχολικής χρονιάς.

Ο Ανδρέας Ζέρβας, διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ηλείας, τόνισε ότι, πρέπει «να καταγράφουν κάθε περιστατικό, τους παρόντες, τους θύτες, τα θύματα, τους παρακολουθούντες και αν υπάρχει κάποιος που καταγράφει να το καταγράφουν και αυτό. Με αυτό το τρόπο μπορούμε να δούμε αν είναι τα ίδια άτομα».

Ο 14χρονος παρακολουθείται από ψυχολόγο ενώ σύμφωνα με τη μαρτυρία του, όπως του είπαν οι ανήλικοι ταραξίες εκτός από τον ίδιο έψαχναν και ένα ακόμη άτομο.